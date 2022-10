Un documentario sull'Oltretorrente

Prende corpo il progetto della video web serie “Storie dell’Oltretorrente”, promossa dal comitato promotore composto da cinque realtà: circolo Aquila Longhi, Corale Verdi, Famija Pramzana, Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball, circolo Toscanini. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle ore 18.30 al circolo Aquila Longhi, in vicolo S. Maria 1/a . L’iniziativa è a ingresso libero e aperta a tutti. Nell’occasione sarà proiettata la puntata zero, dedicata a Corrado Marvasi, scomparso nel maggio scorso. Marvasi, noto come Corradone, infaticabile presidente dell’Aquila Longhi era un fautore del progetto video che intende raccontare l’Oltretorrente. La declinazione scelta dai promotori è di produrre una serie di episodi di 15 minuti l’uno, da rendere disponibili su youtube, che presentino l’anima popolare della parmigianità, rivelando gli aspetti peculiari del quartiere e dei suoi abitanti. I promotori illustreranno l’idea e le motivazioni e daranno avvio alla raccolta fondi, presupposto fondamentale per ottenere seguito e partecipazione. Altri contributi saranno chiesti a sponsor privati ed enti pubblici.