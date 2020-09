Un francobollo per Parma Capitale della Cultura

Poste Italiane celebra Parma Capitale della Cultura 2020+21 con l'emissione di un francobollo creato e ideato appositamente per la città. Il francobollo verrà svelato e presentato domani, alle 11.30, sotto i Portici del Grano. L'emissione del francobollo era prevista per l'11 maggio scorso, data poi rimandata al 22 settembre a causa dell'emergenza Covid che ha fermato, tra le altre cose, l'uscita dei nuovi francobolli. Il francobollo, secondo quanto stabilisce una nota del ministero dello Sviluppo economico, comprende anche l'estensione al 2021 di Parma Capitale della Cultura e includerà il logo ufficiale che comprende entrambi gli anni. Si tratterà di un francobollo con l'affrancatura B, da 1 euro e 10 centesimi, il bozzetto è a cura del Comune di Parma e ottimizzato dal Centro filatelico della direzione operativa dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta raffigura il Battistero di Parma, capolavoro architettonico che armonizza l'architettura romanica e l'architettura gotica, delimitato, in alto, dal logo di Parma capitale italiana della cultura 2020 e 2021. La tiratura del francobollo, autoadesivo, è di quattrocentomila esemplari. Come previsto dalle linee guida per l'emissione delle carte valori postali l'immagine verrà pubblicata il giorno dell'emissione del francobollo.