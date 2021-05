Un giorno al centro vaccinale di Moletolo: professionalità, velocità e attenzione

Sono tantissimi i cittadini che, anche nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio, si sono recati al centro vaccinale di Moletolo per sottoporsi alla vaccinazione antiCovid-19. I primi appuntamenti sono stati fissati già poco dopo le ore 7: la macchina organizzativa dell'Ausl è attiva dalle primissime ore della mattina. Alle 7.20 tutti i volontari della Protezione Civile, i sanitari, i medici, gli infermiere e il personale sanitario che si trova negli sportelli dedicati all'accettazione, stanno già lavorando a pieno regime. Pochi minuti di coda per effettuare il pre ingresso, nelle tende allestite all'esterno del Pala Ponti.

L'ampio parcheggio del centro di Moletolo permette a tutti quelli che arrivano in auto di parcheggiare agevolemente davanti al cancelletto d'ingresso. Dopo i primi controlli - relativi alla compilazione corretta del questionario per il consenso informato - si entra all'interno della struttura, dopo l'igienizzazione delle mani e dopo aver provato la temperatura. Una volta dentro ogni cittadino ha un numero, che deve poi utilizzare per recarsi all'accettazione. In dieci minuti più di 20 persone passano il primo step: i tavoli per l'accettazione disponibili infatti sono sei.

Dopo essere passati per l'accettazione si fa un'altra coda, che dura solo qualche minuto visto la presenza di più di 15 ambulatori, tutti attrezzati per effettuare le vaccinazioni. I cittadini vengono invitati a sedersi, sempre a distanza di sicurezza. Ad ogni passaggio il personale sanitario affianca le persone che si devono vaccinare per fornire un supporto e rispondere ad eventuali domande. E' tutto molto veloce: in pochi minuti si entra e dopo le necessarie verifiche ci si sottopone alla vaccinazione. Dopo il vaccino i cittadini devono aspettare un quarto d'ora in un'area apposita del Pala Ponti: anche qui alcuni sanitari sorvegliano la situazione, pronti ad intervenire subito in caso di effetti collaterali del vaccino.