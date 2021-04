Un libro gioco per aiutare la fattoria yogica La Rebecca

L’Associazione ASD Parma Etica ha lanciato una campagna di crowdfunding su “Produzioni dal basso” a favore della fattoria La Rebecca, a Fidenza, attraverso un libro illustrato per bambini che parla di empatia attraverso lo yoga e della storia di questa oasi di pace.

Qui vive Rebecca, una bambina di 13 anni che ha creato insieme ai genitori un’oasi per oltre 150 animali, salvati dall'abbandono, da situazioni di maltrattamento e dal macello.

Nel tempo questo luogo speciale è diventato una fattoria didattica, dove grandi e bambini possono toccare con mano cosa significa incontrare un animale curato e accudito con amore fino alla vecchiaia. Una grande famiglia allargata e speciale, dove non esiste distinzione di razza o di specie. Qui vivono felici cavalli, mucche, lama, rettili, pecore, caprette, maiali, conigli, poni, asini, cani e gatti... ognuno è chiamato per nome e vive in una casetta di legno.

La campagna “Un gioco libro di yoga che salva gli animali ed educa all’arte dell’empatia” si trova a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-gioco-libro-di-yoga-che-salva-gli-animali-ed-educa-all-arte-dell-empatia/?thanks=True&contribution=534284

La campagna di raccolta fondi ha l’obiettivo di raggiungere in 60 giorni 12mila euro.

Perchè un gioco libro dello yoga (che diventa anche audiolibro)?

Non potendo realizzare eventi in presenza, l’Associazione ASD Parma Etica ha pensato a un mezzo per diffondere educazione empatica alle generazioni future: un libro gioco per tutta la famiglia dal titolo “La fattoria yogica di Rebecca”, illustrato e scritto da Simonetta Rossi, documentarista e vicepresidente di Parma Etica.

Pubblicare un libro per supportare una realtà etica che salva delle vite, serve a promuovere l'arte dell'empatia e lo yoga è lo strumento ideale per introdurre un precetto etico millenario quale “Ahimsa” (non violenza verso ogni forma di vita). E in questo progetto ha pensato che doveva chiedere l’aiuto di anime speciali.

Si può contribuire alla campagna con donazione libera o attraverso l’acquisto di un gadget come una maglietta, un’esperienza di pet therapy in fattoria, una seduta di yoga per bambini e adulti a Parma e a Collecchio (PR), un laboratorio creativo.

A questo link puoi scegliere l’operazione più giusta per te: https://sostieni.link/28417

Questo è il video che racconta il progetto: https://www.youtube.com/watch?v=SGuNrdcHqjc

Sono mille i libri in attesa di stampa e tutto il ricavato dalla vendita verrà devoluto alla fattoria La Rebecca. L’appello si rivolge anche alle aziende o altre realtà che vogliano diventare sponsor ufficiali del libro e contribuire alla stampa delle copie. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Parma etica o il profilo della Fattoria La Rebecca.