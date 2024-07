Un migliaio di visitatori all’”Infoday” dell’Università

Un migliaio di visitatrici e visitatori per l’Infoday dell’Università di Parma “Dalla Maturità all’Università”, che si è svolto oggi dalle 9 alle 13 in diverse sedi dell’Ateneo.

All’appuntamento estivo di informazione e orientamento, pensato per fornire a chi sta per iscriversi all’Università tutte le info utili per l’anno accademico 2024-2025, tante future matricole (il pubblico “di riferimento” dell’iniziativa) ma anche famiglie, oltre astudentesse e studenti già iscritti all’Università.

In vista dell’imminente apertura delle immatricolazioni l’Infoday ha dato la possibilità di “toccare con mano” l’offerta formativa e di conoscere da vicino plessi e laboratori dell’Università di Parma attraverso desk di orientamento, presentazioni in aula e visite alle strutture didattiche e di ricerca dei 10 Dipartimenti dell’Ateneo.

Diverse le sedi dove docenti, tutor e personale tecnico-amministrativo erano a disposizione: la Sede centrale di via Università (per il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), il Campus Scienze e Tecnologie(per il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche), il Plesso biotecnologico integrato di via Volturno (per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e il Polo veterinario di via del Taglio(per il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie) e il CAI - Centro Accoglienza e Inclusione di piazzale San Francesco. Per informazioni sul diritto allo studio (borse di studio, alloggio, ristorazione) erano presenti punti informativi a cura di ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna.

DAL 16 LUGLIO APERTURA IMMATRICOLAZIONI

Le immatricolazioni all’Università di Parma si aprono con procedura online sul sito web di Ateneo www.unipr.it (www.unipr.it/iscrizioni)martedì 16 luglio. Nel complesso i corsi sono 104, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca: 49 corsi di laurea triennale (di cui 4 a orientamento professionale), 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 48 corsi di laurea magistrale.

Il 16 luglio a partire dalle 9, con diverse fasce orarie, è il Click Day per i corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito(corsi a numero programmato locale con selezione in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità).

Il 17 luglio alle 12 invece si apriranno le immatricolazioni per i corsi a libero accesso.

La procedura per effettuare sia la prenotazione del posto sia l’immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario: è bene effettuare la registrazione il prima possibile, per ottenere già le proprie credenziali individuali. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina di registrazionehttps://www.unipr.it/ registrazione e seguire le istruzioni.

Poiché il 16 luglio l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi in quel giorno non sarà attivo, per le persone interessate a un corso ad accesso cronologico è importante sottolineare che: