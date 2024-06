Un nuovo Parco in viale Piacenza: ecco il Giardino di Worms

Domani, domenica 23 giugno, sarà inaugurato il Parco Giardino di Worms. Sorgerà nell'area verde in viale Piacenza davanti all’ingresso Carabinieri (di fronte all'EFSA ). L’inaugurazione rientra nell’ambito delle celebrazioni per i quarant'anni di gemellaggio tra Parma e Worms. Il “Parco Giardino di Worms” si inserisce in un percorso reciproco di intitolazioni di vie e piazze che testimoniano la lunga amicizia e l’intenso rapporto tra le due città: nel 2011 è stata intitolata una strada di Parma alla città tedesca e nel 2013 a Worms una piazza è stata intitolata alla città ducale, Parmaplatz.

Dopo l'inaugurazione, nel Parco Giardino verranno messe a dimora cinque Martin Luther Rose, donate dal Comune di Worms alla città ducale. Al termine della cerimonia è prevista l’esibizione degli Sbandieratori di Porta San Francesco, un omaggio al Palio di Parma a cui ha sempre partecipato una Delegazione della città di Worms.