Un nuovo pulmino per la Pubblica in nome di Tommy

Ieri, sabato 1 maggio, presso la sede dell’Assistenza Pubblica di Parma, in viale Gorizia 2/A, è stato inaugurato un nuovo pulmino grazie alla generosità dell’associazione Tommy Nel Cuore, che si occupa di bambini in difficoltà. Il nuovo veicolo, che porterà per le vie della città il ricordo del piccolo Tommy, entrerà, fin da subito, a far parte del parco mezzi dell’associazione. Un gesto davvero commovente, dedicato a tutte quelle persone, che grazie a questo mezzo, saranno aiutate a superare le proprie disabilità nel trasporto a scuola o a lavoro.

Durante la cerimonia d’inaugurazione erano presenti Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, Don Enrico Solmi, Vescovo di Parma, Paola Pellinghelli, Presidente dell’associazione Tommy Nel Cuore, e mamma del piccolo Tommy, Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi della Pubblica.

«Abbiamo deciso di donare questo nuovo mezzo alla Pubblica – ha raccontato Paola Pellinghelli, Presidente dell’Associazione Tommy Nel Cuore, e mamma di Tommy – perché è un’associazione che per Parma c’è sempre stata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, tra questi anche i ragazzi di F70 FreeSport, che da sempre ci aiutano anche ad organizzare la corsa di Tommy».

«Ci ricordiamo tutti questo dramma - ha detto Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma -. Mamma Paola è stata davvero molto brava a riuscire a trasformare questo grande dolore in azioni concrete per la comunità. Complimenti alla Pubblica e all’associazione Tommy Nel Cuore per quello che fanno ogni giorno».

«Mamma Paola - ha sottolineato Don Enrico Solmi, Vescovo di Parma - ha tramutato in carità cristiana qualcosa di tremendamente drammatico. Questo pulmino aiuterà la Pubblica a svolgere al meglio i suoi servizi, e a compiere quotidianamente gesti di aiuto verso il prossimo. Azioni come questa ci ricordano quanto sia importante la solidarietà». «Affinchè i nostri volontari possano concretizzare la loro disponibilità – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica Parma – è indispensabile mettere a loro disposizione mezzi moderni ed efficienti. Ringraziamo Tommy nel Cuore per la fiducia nella nostra Associazione e per questo grande regalo che ci fanno. Il nome di Tommy è nel cuore di tutti i parmigiani e sarà per noi motivo di orgoglio portarlo al nostro fianco durante i servizi, specialmente a favore dei giovani disabili».

«Per noi - spiega Filippo Mordacci, Comandante dell’Assistenza Pubblica Parma – questo nuovo mezzo, donato grazie al desiderio di mamma Paola di fare qualcosa per i bambini, ha un significato particolare. Il veicolo sarà infatti dedicato prioritariamente al trasporto scolastico, e avere un pulmino in nome di Tommy che svolge questo servizio, ci fa sentire davvero molto orgogliosi. Quindi ringrazio a nome di tutti i volontari l’associazione Tommy Nel Cuore, con la promessa di continuare a svolgere al meglio il servizio che la Pubblica da sempre fa».