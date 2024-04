Una notte al Romagnosi tra mostre, storia e lezioni

Il 19 aprile il Liceo Romagnosi apre le porte alla città. Per una notte gli studenti guidati dal corpo docente si mettono in gioco: con la loro creatività rendono attuale il messaggio degli antichi e vicine lingue e culture lontane.

L’evento si aprirà alle 18 in Aula Magna con un’intervista sul Patrimonio culturale a Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, storico dell’arte e saggista italiano, pacifista e antifascista (ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL'INDIRIZZO https://forms.gle/PbBK45beseZcxMwr6).

A seguire, il processo istruito contro Socrate, ascoltando le sagaci battute di Mirandolina nella Locandiera goldoniana, lasciandosi trasportare da Danae nel mare in tempesta o ancora farsi travolgere dall’amore tumultuoso di Romeo e Giulietta. Al tempo stesso, ci sarà spazio per i versi sofoclei e mossi dalla tragedia di Schiller che metterà in scena gli ultimi giorni di vita della regina di Scozia, Maria Stuart. I riflettori saranno puntati anche sulla storia: si rivivranno momenti cruciali del passato attraverso la voce di studenti e studentesse che hanno intrapreso viaggi alla scoperta e riscoperta del valore della memoria. La cura dell’ambiente e la sostenibilità sarà presente attraverso mostre e conferenze che animeranno sia gli spazi esterni che interni dell’Istituto. Infine, la musica accompagnerà l’intera serata, divenendo protagonista assoluta con l’esibizione del Coro del Romagnosi, il Musical Il Vento degli anni ‘60, l’intermezzo che guiderà la pausa ristoro, e il concerto sotto le stelle che chiuderà questa magica notte.