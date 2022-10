Unione Pedemontana: bando per l'assegnazione degli alloggi Erp

Da lunedì 17 ottobre fino a venerdì 2 dicembre 2022, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense. ACER Parma, per conto di Azienda Pedemontana Sociale, ha infatti pubblicato il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi ERP che si renderanno disponibili, o che verranno ultimati, di proprietà dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

I requisiti per partecipare

Per poter presentare la domanda occorre non avere un valore ISEE superiore a 17.428,46 euro per nucleo familiare e un Patrimonio mobiliare (auto, moto, barche, depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi e partecipazioni azionarie), non oltre i 35.560 euro. I limiti riguardano anche la titolarità di diritti reali su beni immobili. Potranno richiedere l’assegnazione tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea, i familiari dei cittadini UE regolarmente soggiornanti, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, i titolari dello status di rifugiati politici e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Chi presenterà domanda dovrà inoltre essere residente, anagraficamente o lavorativamente, nel comune presso il quale si richiede l’assegnazione, e risiedere o lavorare in Emilia-Romagna da almeno tre anni.

Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovrà essere presentata dal 17 ottobre al 2 dicembre 2022 esclusivamente online attraverso la piattaforma predisposta da ACER raggiungibile anche dalla home page del sito dell’Unione Pedemontana www.unionepedemontana.pr.it, cliccando sulla notizia corrispondente al bando. Per presentare la domanda occorrerà essere in possesso dell’identità digitale SPID.

In caso di necessità, un funzionario ACER sarà a disposizione per l’assistenza alla compilazione presso la sede di vicolo Grossardi, 16/A (Parma), previo appuntamento, prenotabile al numero 0521 215252. Sarà possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli ACER di Collecchio, aperto nella

sede Municipale ogni lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, Montechiarugolo, presso lo Sportello Sociale di Monticelli Terme ogni giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, Sala Baganza, presso lo Sportello Sociale ogni venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e Felino, nella sede Municipale ogni venerdì dalle ore 10.45 alle ore 12.45.