Consiglio dell’Unione Pedemontana: entra Nelda Conti

La seduta di mercoledì 30 novembre ha segnato l’ingresso nel Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense di Nelda Conti, rappresentante in quota al Comune di Traversetolo che ha preso il posto del dimissionario Giuseppe Quintavalla. Conti, che è andata ad accomodarsi tra i banchi dell’opposizione di “Cambiano la Pedemontana”, ha ricevuto il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Meraviglia, e dalla capogruppo di minoranza, Patrizia Caselli. «Ringrazio Nelda Conti per aver dato la propria disponibilità ad entrare in questo Consiglio – ha sottolineato Caselli –. Mettersi al servizio della comunità che si rappresenta non è una cosa indifferente e ringrazio anche Giuseppe Quintavalla che faceva parte del gruppo e che continuerà a sostenerci e a fornirci i suggerimenti utili per condurre nel migliore dei modi il nostro mandato».

Il Consiglio ha inoltre dato il benvenuto anche a Paola Fabiani, il neo direttore operativo dell’Unione che ha debuttato in qualità di vicesegretario. «Ha sempre dato il massimo in tutti gli incarichi che ha ricoperto ed è stata ritenuta la persona più opportuna e idonea a ricoprire questo ruolo», ha detto il sindaco di Traversetolo e assessore con delega al Personale dell’Unione Simone Dall’Orto. In apertura di seduta, il Consiglio ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione di Ischia.