Unione Pedemontana Parmense: personale e servizi digitali, al via il progetto di sviluppo

Work in progress per lo sviluppo dell’Unione Pedemontana Parmense, con l’obiettivo di fornire servizi sempre più efficienti ai cittadini dei suoi cinque comuni. Un obiettivo da centrare anche attraverso il bando regionale “Contributi a favore di Comuni e Unioni per analisi, studi di fattibilità e individuazione di esperti facilitatori”, che ha visto l’ente presentare un progetto premiato con un finanziamento che ne coprirà il 90 per centro del costo di realizzazione, pari a 38.500 euro, incentrato sull’analisi e la riorganizzazione del fabbisogno del personale e la digitalizzazione dei processi e dei servizi.

Per raggiungere questi obiettivi, che comprendono anche il superamento dei limiti assunzionali (ad esempio per il potenziamento dell'organico della Polizia locale), l’Unione ha incaricato la società specializzata Ideapubblica Srl di Ancona, che affiancherà i processi di riorganizzazione con tre esperti “Facility manager”.

Il primo è Walter Laghi, che si occuperà di affiancare il Servizio Personale nella riorganizzazione del fabbisogno, mentre Armando Scala e Antonio Di Giovanni affiancheranno il Servizio informatico Associato (SIA) nello sviluppo dei servizi digitali.

Nei giorni scorsi si è svolta la prima riunione tra il dott. Laghi, il direttore operativo dell’Unione Pedemontana.dott.ssa ????? ???????, e i responsabili del servizio Personale dell'Unione e dei suoi cinque Comuni. Ad accogliere il facilitatore, la presidente dell'Unione ?????????? ?????. «La nostra è un’Unione al passo coi tempi il cui obiettivo è crescere sia in termini numerici, soprattutto nel Corpo di Polizia Locale, che nell’approfondimento di temi fondamentali come la trasformazione digitale – sottolinea la presidente –, per giungere così alla completa digitalizzazione dell’Ente. Un supporto importante quello che la Regione ha messo in campo: ci aiuterà nel percorso di consolidamento dell’Unione».