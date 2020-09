UniprInSicurezza: oggi all’Università di Parma le prime lezioni in presenza

Giornata importante oggi per l’Università di Parma: sono infatti riprese oggi le lezioni in presenza, le prime da quando è scoppiata l’emergenza COVID-19. Con i primi Welcome Days 2020, gli incontri di accoglienza con gli iscritti al primo anno di ciascuno dei 91 corsi di laurea (triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali) dell’Ateneo, sono di fatto ripartite le lezioni, nel rispetto dei principi della massima precauzione e delle pari opportunità.

L’accoglienza alle nuove matricole si svolge per la maggior parte in presenza, rispettando le regole di sicurezza imposte dall’emergenza. In qualche caso questo non è stato possibile e il Welcome Day di alcuni corsi è a distanza.

Il calendario dei Welcome Days Unipr si snoda da oggi fino a novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i Welcome Days in presenza, come per tutte le attività didattiche in presenza, è necessario prenotare il posto in aula tramite la App UniPR Mobile (https://www.unipr.it/mobile) o il portale “Agenda Studenti” (https://agendastudenti.unipr.it/), utilizzando le credenziali di Ateneo (anche quelle temporanee della procedura di registrazione) e inserendo nel proprio profilo l’insegnamento dedicato “lezione zero”. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni. Per le richieste di supporto nella procedura di prenotazione posto è possibile scrivere a prenotazione.posto@unipr.it o chiamare il Contact Center al numero 0521 906789.