Università, 177 candidati presenti al test di Medicine and Surgery

Si è svolta regolarmente oggi, martedì 13 settembre, la prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, attivato a Piacenza: 177 i candidati presenti, con una percentuale di presenze dell’86,8% rispetto ai 204 iscritti che hanno scelto Parma come sede del test. La prova si è tenuta nelle aule centrali del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Va comunque ricordato che 613 è il numero totale delle domande presentate per accedere al corso (quindi comprensivo anche di chi ha scelto di fare il test in altre sedi).

I posti disponibili per Medicine and Surgery sono 100 (60 per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati e 40 per cittadini non comunitari residenti all’estero).

Giovedì 15 settembre al Campus Scienze e Tecnologie, Sede didattica di Ingegneria e relativo “Ampliamento”, avrà invece luogo il test per l’ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro). Le operazioni concorsuali cominceranno alle 9.30 con il riconoscimento dei candidati e il test avrà inizio alle 13. Maggiori informazioni a questo link: https://www.testmed.unipr.it/ amm2022/profsan/index.html

Tutte le informazioni utili sulle prove di ammissione si possono trovare sul sito dell’Università di Parma, alla pagina web https://www.unipr.it/test-di- ammissione-2022-2023