Università, 611 candidati ai test di Medicina e Odontoiatria

Si è svolta regolarmente oggi all’Università di Parma la prima sessione di test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2024-2025. 611 le candidate e i candidati presenti, con una percentuale di presenze del 90,5% rispetto alle 675 persone iscritte alla prova. Il test si è svolto nelle Aule centrali di Medicina e al Plesso biotecnologico integrato. Questi i posti disponibili:

Medicina e Chirurgia: 312 posti (di cui 27 riservati a cittadini non UE non equiparati)

Odontoiatria e Protesi dentaria: 30 posti (di cui 2 riservati a cittadini non UE non equiparati)

Il numero dei posti è provvisorio, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La seconda sessione di test per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria è in programma per il 30 luglio. Domani mercoledì 29 maggio nelle Aule K di via Kennedy si terrà invece la prima sessione di test per l’ammissione al corso di laurea a numero programmato nazionale in Medicina veterinaria: convocazione ore 10.30, inizio prova ore 13.