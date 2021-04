Università: a Unipr on air il Ministro Patrizio Bianchi

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sarà il primo ospite della nuova tranche di “UNIPR On Air”, rassegna di appuntamenti on line al via domani giovedì 29 aprile.

Alle 17 sul Canale YouTube Unipr il Ministro Bianchi sarà intervistato dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei. La loro conversazione prenderà spunto dal Goal 4 dell’Agenda 2030, dedicato all’istruzione di qualità.

Anche questa tranche di UNIPR On Air, con appuntamenti ogni giovedì fino al 10 giugno, è infatti dedicata ai temi dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa è organizzata dall’Università di Parma ed è patrocinata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – RUS. La realizzazione è a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Ateneo.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Sarà disponibili anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/)