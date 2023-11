Università: Adriano Tomassini confermato Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Adriano Tomassini è stato confermato Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma per il quadriennio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027.

Le elezioni si sono svolte ieri, mercoledì 8 novembre. Il prof. Tomassini ha ottenuto, al primo turno di votazioni, 70 voti su 84 votanti (98 gli aventi diritto). Per questa prima votazione era necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Questi i risultati ufficiali dello scrutinio:

Adriano Tomassini 70

Cristiano Viappiani 2

Danilo Bersani 1

Raffaella Burioni 1

Luca Francesco Giuseppe Lorenzi 1

Giuseppe Mingione 1

Massimo Solzi 1

Schede bianche 6

Schede nulle 1

Adriano Tomassini si è laureato in Matematica nel ‘92 all’Università di Firenze dove ha anche conseguito il titolo di dottore di ricerca in Matematica nel ‘97. Ricercatore per il Settore scientifico disciplinare (SSD) GEOMETRIA nelle Università di Palermo e di Parma dal 30/12/96 al 31/10/2002, ha ricoperto il ruolo di professore associato all’Università di Parma (SSD MAT03/GEOMETRIA) da novembre 2002 a giugno 2011 ed è attualmente professore di prima fascia (SSD MAT03/GEOMETRIA).

Ha trascorso periodi di studio e ricerca nelle Università di Stanford, Michigan, Minnesota, Notre Dame, Southern California, Edimburgo, Florida International University, l’Université de Bourgogne, la Ruhr Universität, l’Università di Zaragoza, Centre International de Rencontres Mathématiques, Luminy, Grenoble, Trondheim, dove ha tenuto conferenze su invito. Ha partecipato ed è stato invitato a parlare a convegni scientifici di carattere internazionale a Pisa, Centro de Giorgi, Firenze, Perugia, Trento, Kuehlungsborn, Tenerife, Les Rasses Sainte Croix, Bordeaux, Castro Urdiales, Torino, Benasque, Fribourg, Bucarest, Trieste, Bedlewo, Parigi, Grenoble, Trondheim, Levico, Oberwolfach, Niigata, Lecce.

Editor-in-chief della Rivista di Matematica della Università di Parma dal 2009 al 2020, dal 2005 ha organizzato gli incontri INdAM per borsisti del primo e secondo anno della laurea triennale in Matematica, all'Università di Perugia.

Coordinatore locale dell’Unità di Parma di vari Progetti PRIN 2010-2011, 2015 2017, 2022, è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica, Università di Pavia, Milano-Bicocca e INdAM.

Direttore della Scuola Matematica Interuniversitaria dal 2018, è stato relatore e supervisore di numerose tesi di laurea e dottorato. Ha tenuto insegnamenti di base e avanzati di Geometria per la laurea triennale e magistrale in Matematica, di Calculus per Biotecnologie, Scienze degli Alimenti e Medicina e Chirurgia e corsi di dottorato all’Università di Milano, Milano Bicocca e Pavia.

È stato docente di Geometria Differenziale nell’ambito dei corsi estivi SMI a Perugia (2013, 2014 e 2015).

L’attività di ricerca riguarda principalmente argomenti di geometria complessa non kaehleriana e quasi complessa e di geometria simplettica.