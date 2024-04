Università, al via la quarta edizione “Tra diritto e società. La questione penitenziaria”

Prenderà il via giovedì 11 aprile all’Università di Parma la quarta edizione di Tra diritto e società. La questione penitenziaria, ciclo di seminari promossi dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e organizzati dai docenti Chiara Scivoletto (Criminologia) e Fabio Cassibba (Diritto penitenziario).

Tutti gli incontri della rassegna, affidati a un panel multidisciplinare (docenti di Diritto e di Sociologia, esperti, professionisti, educatori, avvocati, giudici, assistenti sociali, volontari), si terranno dalle 15.30 alle 17.30.

Il primo appuntamento, intitolato 'Oltre Mare fuori', è previsto per l'11 aprile e si terrà esclusivamente on line (link: https://urly.it/3_2zd). Si parlerà del carcere minorile, delle sue contraddizioni e dei suoi problemi con Domenica Belrosso, Direttrice dell'IPM di Pontremoli, con Susanna Marietti, Coordinatrice nazionale di Antigone e con Alessandro Rudelli, Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Gli ulteriori appuntamenti, tutti in modalità mista (in presenza e on line), si terranno nell’Aula B della Sede centrale dell’Ateneo (via Università 12) e si focalizzeranno su temi di rilievo e attualità come le vulnerabilità dei reclusi (19 aprile – link: https://urly.it/3_2z_), la detenzione amministrativa degli stranieri (9 maggio – link: https://urly.it/3_2-2), l'edilizia penitenziaria (14 maggio - link: https://urly.it/3_2-4).

Il 19 aprile ospiti saranno Sofia Ciuffoletti dell’Università di Firenze ed Emilia Rossi, Avvocata del Foro di Torino; il 9 maggio Valeria Ferraris dell’Università di Torino, Michele Rossi di Ciac Parma ed Elena Valentini dell’Università di Bologna; il 14 maggio Alessandro Bonardi, del Gruppo nazionale Stanza del silenzio e dei culti, Mounia Elfasi di Donne di qua e di là (Parma), Ornella Favero di Ristretti Orizzonti (Padova) e Marella Santangelo dell’Università di Napoli Federico II.

L’iniziativa, accreditata per la formazione continua degli avvocati, è aperta a tutte le persone interessate e si rivolge in primis alle studentesse e agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali per i quali è previsto il riconoscimento di 3 CFU extra-curricolari a fronte della partecipazione a tutti i seminari.