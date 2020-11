Università: Alberto Mantovani fa il punto sul Covid-19

L’appuntamento è per giovedì 12 novembre alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Ateneo.

Alberto Mantovani ha guidato il Dipartimento di Immunologia e Biologia Cellulare dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano dal 1996 al 2005. È professore emerito dell’Humanitas University, Direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e Presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca

Nel colloquio con Pier Giorgio Petronini ed Erminia Ridolo, Alberto Mantovani affronterà gli aspetti immunologici del COVID-19. In particolare la suscettibilità individuale e il decorso dell’infezione, la letteratura scientifica relativa all’infezione da SARS-COV-2, i meccanismi di difesa del corpo umano rispetto al virus.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Giovedì 19 novembre Philip Calder, docente di Immunologia nutrizionale in Medicina all'Università di Southampton, e Annemieke Van Ginkel, Presidente onoraria dell’European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), saranno intervistati da Furio Brighenti, docente di Alimentazione e nutrizione umana, e da Daniele Del Rio, docente di Nutrizione umana e Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma. Giovedì 26 novembre protagonista dell’incontro sarà il genetista Edoardo Boncinelli, tra gli scopritori dei geni omeotici nell'uomo, che dialogherà con il neurologo Gianfranco Marchesi. Giovedì 3 dicembre sarà la volta dello scrittore francese martinicano Patrick Chamoiseau, che “incontrerà” Elena Pessini, docente di lingua e traduzione francese. Giovedì 10 dicembre protagonista sarà Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali e professore ordinario di Economia Politica all'Università di Bologna, che dialogherà con Dario Costi, docente di progettazione architettonica. Ultimo appuntamento giovedì 17 dicembre: Emina Stojkovic, docente di Biologia alla Northeastern Illinois University, sarà intervistata da Aba Losi, docente di Fisica e Fisica applicata.