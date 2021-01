Università: Alberto Salarelli nominato nel Comitato scientifico delle Gallerie Estensi

Il docente del DUSIC nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori

Alberto Salarelli, docente di Bibliografia e Biblioteconomia al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, è stato nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini nel Comitato scientifico delle Gallerie Estensi, su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. Le Gallerie Estensi sono nate dall'accorpamento della Galleria Estense, della Biblioteca Estense e del Museo Lapidario di Modena, del Palazzo Ducale di Sassuolo e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. I componenti del Comitato scientifico restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.