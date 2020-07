Università: aperte le iscrizioni al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità

Aprono oggi le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità: chiuderanno alle ore 14 del 2 settembre. Per l’anno accademico 2020/2021 è necessario effettuare l’iscrizione al test esclusivamente in modalità on-line in due fasi entrambe obbligatorie. Nella fase 1 i candidati dovranno accedere al portalehttps://www.cisiaonline.it, nella fase 2 al portale dell’Università di Parmawww.unipr.it.

Il bando per l’anno 2020/21 relativo al numero di posti e alle modalità di accesso per il corso di laurea è pubblicato sul sito dell’Università di Parma all’indirizzo https://dia.unipr.it/it/node/4928: 123 i posti (di cui 3 riservati a extracomunitari non residenti in Italia); data della prova di ammissione:8 settembre alle ore 14 in modalità a distanza.