Università: cerimonia per Chiara Zilioli “Alumna dell’anno” 2023

Dall’Università di Parma alla Banca Centrale Europea, con un percorso professionale costellato di meriti e successi. Chiara Zilioli, Direttrice Generale del Servizio Legale della Banca Centrale Europea, torna nell’Ateneo in cui si è laureata per essere premiata: è lei l’“Alumna dell’anno” 2023 dell’Università di Parma

La premiazione è in programma venerdì 24 novembre alle 18 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Ateneo e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’Università di Parma www.unipr.it.

La cerimonia sarà aperta dal Rettore Paolo Martelli. A seguire gli interventi di Lucia Scaffardi, Presidente dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma, di Giovanni Francesco Basini, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, e di Chiara Zilioli.

Chiara Zilioli ha contribuito fin dall’inizio della carriera al progetto di integrazione europea, in particolare all’Unione monetaria. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma, il Master of Laws conseguito alla Harvard Law School e il Ph.D. in Diritto europeo, internazionale e comparato all’Istituto Universitario Europeo di Badia Fiesolana, ha lavorato inizialmente al Servizio Giuridico del Consiglio dell’Unione Europea, poi all’Istituto Monetario Europeo e poi alla Banca Centrale Europea, dove da 10 anni è Direttrice Generale del Servizio Legale.

Il suo sarà il sesto nome iscritto nell’albo d’oro del riconoscimento, istituito dall’Ateneo e dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma per rendere omaggio a laureate e laureati che si siano particolarmente distinti con il loro percorso professionale, portando prestigio all’Università.

Nel suo percorso professionale Chiara Zilioli è stata nominata Professoressa di Diritto alla J.W. Goethe Universität, Frankfurt. Ha pubblicato cinque libri e una cinquantina di articoli, in particolare sulla posizione della BCE nell’ordinamento istituzionale dell’Unione Europea e sulle funzioni, compresa la vigilanza, della BCE. Nel 2012 è stata professoressa alla Academy of European Law dell’Istituto Universitario Europeo. Da anni è docente, oltre che all’Institute for Law and Finance dell’Università di Francoforte, al Collegio Europeo di Parma, all’Università di Bologna (nel Master di diritto bancario europeo) e alla School of Law della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), dove è anche componente dell’Advisory Board. È componente del Direktorium del MaxPlanck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg e presiede sia il Comitato Legale del Sistema Europeo delle Banche Centrali, sia l’International Monetary Law Committee dell’International Law Association.