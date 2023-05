Università: concorsi pubblici per quattro posizioni lavorative

L’Università di Parma ha bandito tre concorsi pubblici per l’assunzione di 4 unità di personale. Queste le posizioni richieste:

1 tecnologo ex art. 24 bis legge n. 240/2010, di II livello, a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco nell’ambito del progetto “ON FOODS - Research and Innovation Network On Food and Nutrition Sustainability, Safety and Security – Working On Foods” (Codice Rif. 2023tecT007)

1 tecnologo ex art. 24 bis legge n. 240/2010, di II livello, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di 20 mesi, nell’ambito del progetto “Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and open Access Data in Support to the Agrifood” / “Realizzazione dell’infrastruttura di ricerca nazionale per la metrologia e i dati open access a supporto del settore agroalimentare” - (METROFOOD-IT), presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (Codice Rif. 2023tecT008)

2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, a tempo determinato e a tempo pieno, della durata di 24 mesi per le attività sul progetto dal titolo “Point 2 KTM - Promotion of Innovation and Transfer of Technology Through 2 Knowledge Transfer Managers” presso la U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell’Innovazione dell’Area dirigenziale Terza missione (Codice Rif. 2023ptaD001)