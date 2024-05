Università di Parma: concorso pubblico per un posto

L’Università di Parma ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 1 unità di personale. Questa la posizione richiesta: Concorso pubblico, per esami, per 1 posto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area degli operatori - Settore dei servizi generali e tecnici, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale [Cod. Rif. 2024ptaB006]

Il bando, che scade il 6 giugno alle 13, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059