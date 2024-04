Università: concorso pubblico per un posto

L’Università di Parma ha bandito un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze del Centro Universitario di Odontoiatria - Cod. Rif. 2024ptaC002.

Il bando, che scade il 29 aprile alle 13, è disponibile sul sito web di Ateneo a questo link