Università: il 6 marzo scade il concorso per sei posti da tecnologo

L’Università di Parma ha bandito una selezione pubblica (qui il bando), per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 tecnologi ex art. 24bis Legge n. 240/2010 di I livello, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di 26 mesi, nell’ambito del progetto “Ecosystem for sustainable transition in Emilia-Romagna (ECOSISTER)”, presso l’Ufficio di Management – Unità Centrale per il Coordinamento del PNRR.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 marzo 2023, ore 13.

Il bando è disponibile sull’Albo on line di Ateneo e a questo link.