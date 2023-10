Università e Corte dei Conti insieme: ecco le attività e i progetti comuni

Università di Parma e Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti insieme per costruire attività e progetti comuni, con una collaborazione a 360 gradi. È lo spirito di fondo della convenzione presentata questa mattina in conferenza stampa al ParmaUniverCity Info Point dal Rettore dell’Ateneo Paolo Andrei e dal Presidente della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna dell’Organo di rilievo costituzionale Marcovalerio Pozzato.

La convenzione, che ha durata triennale e sarà poi dettagliata da specifici accordi sui singoli progetti, costituisce il quadro di riferimento per le attività che saranno sviluppate congiuntamente, in particolare nell’ambito del diritto delle gestioni pubbliche e della contabilità pubblica. La sinergia potrà declinarsi in ambito scientifico, nel supporto alla didattica e nella formazione continua.

Le due istituzioni firmatarie collaboreranno per realizzare seminari, incontri, giornate formative o stage volti a divulgare i princìpi, la normativa e la sua attuazione in tema di contabilità pubblica e di gestione del bilancio; iniziative didattiche e formative per corsi di perfezionamento, alta formazione, lauree, lauree magistrali e dottorati; attività di ricerca, anche mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali; scambi culturali e formativi, tirocini curriculari e professionalizzanti; corsi, laboratori e opportunità formative rivolte al personale della Sezione di controllo della Corte dei Conti nonché agli Ordini professionali, agli Enti locali e agli Enti pubblici o in controllo pubblico.

In ambito didattico, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti mette a disposizione le proprie competenze per fornire supporto alle attività formative erogate in particolare dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, per lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, esercitazioni, per l’organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari e molto altro. In questo contesto, tra e altre cose, si potranno realizzare:

- programmi di tirocinio curriculare per studentesse e studenti dei corsi dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e di Scienze Economiche e Aziendali in linea con la missione, i fini istituzionali e gli indirizzi della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

- laboratori condotti congiuntamente da magistrati della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e dal personale docente dei corsi di studio interessati

- eventuale attività didattica e di formazione, anche post lauream, da parte di magistrati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.