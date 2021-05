Università: da oggi riaperti sale e spazi studio

Da oggi, lunedì 17 maggio, all’Università di Parma riaprono le sale e gli spazi dipartimentali dedicati allo studio individuale. Per ragioni di sicurezza e per agevolare il tracciamento, gli studenti potranno accedere agli spazi studio solo dopo avere preliminarmente prenotato un posto. I posti degli spazi studio non sono numerati, e chi avrà prenotato il suo posto potrà quindi accomodarsi tra quelli indicati come utilizzabili dall’apposita segnaletica.