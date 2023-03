Università, design sostenibile per il sistema alimentare: pubblicato il bando

L’Università di Parma comunica che sul sito web di Ateneo è stato pubblicato il bando per l’anno accademico 2023-2024 relativo ai posti e alle modalità di ammissione al corso di laurea triennale in Design sostenibile per il sistema alimentare, interateneo con il Politecnico di Torino.

Il corso – incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma – è nato per enfatizzare il legame tra cultura del progetto di design e sistema cibo, con uno sguardo a scenari di consumo, gestione, produzione e circolarità sistemica.

L’accesso è subordinato al superamento del test di ammissione on line “TOLC-I”.

100 i posti disponibili (di cui 2 riservati a extracomunitari non residenti nella UE). Le iscrizioni alla prima selezione sono aperte dal 20 marzo al 26 aprile. Sono previste altre selezioni, che saranno attivate solo se non saranno coperti tutti i posti.

Tutte le info di dettaglio a questo link

Studiato per formare designer nell’ambito alimentare, al servizio dell’ambiente, della società e del sistema produttivo, il corso di laurea triennale Design Sostenibile per il Sistema Alimentare intende formare “tecnici di progetto” con competenze a largo spettro nell’ambito del design industriale, ma con un peculiare focus sui temi della sostenibilità e del comparto dell’industria alimentare: un comparto particolarmente rilevante per il sistema produttivo italiano e verso il quale i territori parmense e torinese hanno una vocazione consolidata. Il corso prevede un’esperienza a tutto campo, grazie alla frequentazione di due ambienti accademici complementari: l’Università di Parma, con competenze di punta nel settore alimentare, e il Politecnico di Torino, con una solida esperienza nel settore del Design.