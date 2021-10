Università di Parma: concorsi pubblici per l'assunzione di 5 unità di personale tecnico-amministrativo

L’Università di Parma ha bandito tre selezioni pubbliche per l’assunzione di complessive cinque unità di personale tecnico-amministrativo. Si tratta di:

un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui uno riservato, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.vo 8/2014, e dell’articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010, a volontari delle FFAA in ferma prefissata di 1 e 4 anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I vincitori del concorso saranno assegnati all’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Università di Parma;

un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui uno riservato, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.vo 8/2014, e dell’articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010, a volontari delle FFAA in ferma prefissata di 1 e 4 anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I vincitori del concorso saranno assegnati all’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Università degli Studi di Parma;

un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Il vincitore del concorso sarà assegnato al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma.

I bandi sono disponibili sull’Albo on line di Ateneo e al link https://www.unipr.it/node/18059. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15 novembre 2021.