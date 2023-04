Università di Parma: concorso pubblico per 4 posti per gestire i progetti Pnrr

L’Università di Parma ha bandito un concorso pubblico per 4 posti di categoria C posizione economica C1, Area amministrativa a tempo determinato e a tempo pieno, della durata di 12 mesi, per le attività di supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti Pnrr presso le strutture amministrative di Ateneo (Codice Rif. 2023ptaC002)

Il bando, che scade l’11 maggio, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059