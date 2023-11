Università di Parma: concorso pubblico per 9 posti per persone con disabilità

L’università di Parma ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di nove persone con disabilità. Nel dettaglio, si tratta di un concorso pubblico, per esami, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1, comma 1, della Legge 68/1999, per la copertura di 9 posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’Università di Parma e, nell’ambito della suddetta categoria, con riserva di 2 posti a favore dei volontari delle Forze Armate di cui all’art. 1014, comma 1, e art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e di 1 posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 40/2017 – Cod. Rif. 2023ptaC012

Il bando, che scade il 27 novembre alle 13, è disponibile sul sito web di Ateneo