Università di Parma: definita la lista delle delegate e dei delegati

Il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli ha definito la lista delle Delegate e dei Delegati che insieme a Prorettrici e Prorettori lo affiancheranno nel governo dell’Ateneo per i prossimi sei anni.

Nei giorni scorsi il Rettore aveva già anticipato gli oggetti delle deleghe, ora ha reso noti i nomi delle persone che “occuperanno” quelle caselle per il sessennio.

“Ogni Prorettore/Prorettrice si avvarrà della collaborazione di Delegate e Delegati per ambiti specifici identificati di particolare rilievo per il conseguimento degli obiettivi strategici. Ci saranno inoltre Delegate e Delegati che riferiranno direttamente al Rettore con deleghe di carattere sistemico. Come già dissi per le Prorettrici e i Prorettori – spiega il Rettore Paolo Martelli - desidero ribadire che si tratta di persone in cui credo molto e che si sono messe a disposizione con grande impegno ed entusiasmo per il bene dell’Ateneo”.

Ecco qui sotto la lista delle nuove Delegate e dei nuovi Delegati

Delegate/i dell’ambito RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Ricerca Europea e Internazionale: Stefano Carretta

Trasferimento tecnologico: Daniel Milanese

Dottorati di ricerca: Chiara Dall’Asta

Valutazione della qualità della ricerca (VQR): Mirko Morini

Delegate/i dell’ambito TERZA MISSIONE (Ateneo e Società)

Public engagement: Sara Martin

Giustizia Sociale: Emanuele Castelli

Attività museali: Donato Grasso

Delega al Polo Universitario Penitenziario e alle attività di didattica come ricerca collettiva: Vincenza Pellegrino

Tavolo dei rifugiati: Michela Semprebon

Delegate/i dell’ambito DIDATTICA

Didattica innovativa: Maja Antonietti

Formazione iniziale: Michele Daloiso

Formazione linguistica: Michela Canepari

Delegate/i dell’ambito DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

Inclusione e counseling psicologico: Dolores Rollo

Orientamento: Giacomo Degli Antoni

Job Placement: Marco Ieva

Delegate/i dell’ambito Relazioni internazionali e mobilità

Programma Erasmus+ e mobilità: Ilaria Zanotti

Cooperazione internazionale: Nadia Monacelli

Relazioni con il Nord America: Luca Collini

Relazioni con l’America Latina: Valentina Bernini

Relazioni con l’Africa: Roberto Valentino

Relazioni con il Medioriente e India: Giancarlo Anello

Relazioni con l’Asia e l’Oceania: Andrea Cilloni

Delegate/i dell’ambito Rete EUGreen

Coordinamento dei WPs: Marco Bartoli

Delegate/i dell’ambito Pianificazione, programmazione e controllo

Persone e organizzazione: Chiara Panari

Delegate/i dell’ambito Sostenibilità

Mitigazione cambiamenti climatici: Stefano Caserini

Economia circolare: Michele Donati

Edilizia sostenibile: Barbara Gherri

Mobilità sostenibile: Felice Giuliani

Transizione energetica: Agostino Gambarotta

Sostenibilità ambientale: Alessandro Petraglia

Rappresentante nella RUS: Alessio Malcevschi

Delegate/i

Affari legali: Francesco Vetrò

Contrattazione sindacale: Enrico Gragnoli

E-learning e Centro SELMA: Adriano Tomassini

Food Project: Monica Gatti

Relazioni con le imprese culturali: Diego Saglia

Salute: Massimo Corradi

Sport: Giuliana Gobbi

Delegata come Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione – School of Advanced Studies on Food and Nutrition: Eleonora Carini.