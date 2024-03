Università di Parma e CUS Parma insieme: lo sport come strumento di formazione e crescita

Università di Parma e CUS Parma Asd ancora insieme. Una nuova convenzione, sessennale, rinnova e implementa la sinergia ormai storica tra due realtà che da anni collaborano nel segno dello sport.

Oggi al ParmaUniverCity Info Point la presentazione dell’accordo da parte del Rettore Paolo Martelli, del Presidente del CUS Parma Michele Ventura e di Giuliana Gobbi, Delegata del Rettore per lo Sport e Presidente del Comitato per lo sport universitario dell’Università di Parma.

L’Ateneo conferma e rafforza così il suo legame con FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario, di cui il CUS Parma è “emanazione” in ambito locale in quanto ente federato.

Sulla base della convenzione FederCUSI, tramite il CUS Parma, si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà dell’Università, e li mette a disposizione in primis di studentesse e studenti. Ateneo e FederCUSI condividono infatti la consapevolezza dell’importanza dello sport come strumento di formazione e di crescita della persona, cercando di promuovere il più possibile la cultura e la pratica sportiva in fasce sempre più ampie di popolazione, a partire proprio da studentesse e studenti.

La convenzione assegna al CUS anche l’organizzazione di attività sportive, a vari livelli: dall’attività promozionale nei vari sport fondamentali, per studentesse e studenti universitari e anche in età pre-universitaria, ai corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, fino alla partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario e nell’ambito delle Federazioni sportive, dal livello locale a quello nazionale e internazionale.

“L’Università di Parma riconosce il valore dello sport come strumento di formazione e di crescita, e da anni ne ha anche inserito la pratica nell’offerta formativa: a questo, ad esempio, guarda l’opportunità per studentesse e studenti di acquisire crediti formativi tramite l’attività sportiva - ha commentato il Rettore Paolo Martelli -. Abbiamo impianti di altissimo livello, sempre più attrattivi e all’avanguardia, che mettiamo a disposizione in primis delle nostre studentesse e dei nostri studenti, e abbiamo un Campus che è un fiore all’occhiello anche da questo punto di vista. La collaborazione con il CUS Parma è per noi storica e molto importante, e ci fa piacere rinnovarla oggi con un impegno ancora più lungo. Il CUS è per noi un partner prezioso e affidabile, con il quale c’è piena sintonia”.

“Ringrazio il Magnifico Rettore e l’Università di Parma per la fiducia riposta nei nostri confronti e per l’affidamento della gestione delle strutture sportive – ha dichiarato il Presidente del CUS Michele Ventura -. Tale proficua collaborazione ci ha consentito in questi anni di raggiungere livelli altissimi in tante discipline sportive e di fornire agli studenti un servizio di eccellenza che costituisce un esempio nel panorama nazionale, senza dimenticare lo sviluppo dei progetti dedicati all’intera cittadinanza, grazie ai quali è possibile mantenere e implementare i suddetti impianti”.

“L’attenzione dell’Ateneo allo sport si è anche concretizzata nell’istituzione della Dual-Career, in modo da rendere possibile agli studenti-atleti la coesistenza della carriera accademica e sportiva – ha evidenziato la Presidente del Comitato per lo sport universitario Giuliana Gobbi -. A questo si aggiungono i nostri corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze motorie, che in questi anni hanno potuto raggiungere la piena maturità anche grazie alle eccellenti strutture che Università e CUS hanno messo a disposizione”.