Università di Parma ed Ente Parchi Emilia Occidentale alleati su ambiente e sostenibilità

Università di Parma ed Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale alleati sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. È questo il senso profondo della convenzione presentata questa mattina in conferenza stampa al ParmaUniverCity Info Point dal Prorettore Vicario con delega alla Terza Missione (Ateneo e Società) Fabrizio Storti, dal Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale Agostino Maggiali, dall’Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori e dai referenti dell’accordo Donato Antonio Grasso (per l’Ateneo) ed Emanuele Fior (per l’Ente Parchi).

La convenzione, che ha una durata di cinque anni e sarà poi dettagliata da specifici accordi attuativi, costituisce il quadro di riferimento per le iniziative che saranno sviluppate e pone le basi per attività congiunte di studio, ricerca, didattica e terza missione su tematiche di interesse comune per le due istituzioni firmatarie quali la conservazione e la gestione delle risorse naturali e della biodiversità, l’ambiente, la sostenibilità, l’impatto antropico, il miglioramento e la valorizzazione del rapporto uomo-natura e la citizen science.

L’accordo ha inoltre tra i principali obiettivi quello di mettere a sistema una collaborazione tra le due parti già in essere e che, formalizzata, renderà le attività più efficaci ed efficienti.

Nel concreto, la convenzione apre le porte a progetti di ricerca, innovazione e sviluppo e alla co-progettazione e/o partecipazione congiunta a bandi di finanziamento per la ricerca, la didattica e la mobilità di studentesse e studenti, docenti e ricercatori negli ambiti regionali, nazionali, europei e internazionali. Altre iniziative che potranno essere messe in campo riguardano la formazione permanente e l’alta formazione, attività di orientamento e/o recruitment di personale laureato, trasferimento tecnologico dei risultati e attività didattico-scientifica in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo e in particolare con l’Orto Botanico e il Museo di Storia Naturale.

Tra le altre cose, l’Università di Parma e l’Ente Parchi Emilia Occidentale potranno collaborare per realizzare convegni, pubblicazioni, workshop ed eventi di divulgazione tecnologica e scientifica e dare vita ad attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale attraverso l’interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale con l’obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio.

Inoltre, l’Ente Parchi Emilia Occidentale si rende disponibile a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca e a finanziare posti di dottorato di ricerca a favore di studentesse, studenti, laureande/i, neolaureate/i, ricercatrici e ricercatori.