Università di Parma: rinvio della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

A causa dell’inasprimento dell’emergenza sanitaria in corso, con Decreto Ministeriale è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l’anno accademico 20-2021 prevista per domani, 30 ottobre 2020. Il corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è un corso a numero programmato a livello nazionale. Per la prova in programma all’Università di Parma erano arrivate 236 domande.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.