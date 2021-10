Università: due premi per il Centro di Odontoiatria

Buone notizie per il Centro di Odontoiatria dell’Università di Parma. Nel giro di pochi giorni sono infatti arrivati due riconoscimenti.

La ricercatrice Elena Calciolari, docente di Parodontologia al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è stata premiata con il President’s prize dalla British Society for Dental Research (BSODR) nel corso del meeting annuale di Birmingham. Si tratta di un importante riconoscimento scientifico, che premia il contributo dato finora nell’ambito della ricerca clinica e pre-clinica sull’effetto dell’osteoporosi sulle ossa mascellari e sulla rigenerazione ossea; un progetto portato a termine in stretta collaborazione tra la Queen Mary University of London e l’Università di Parma, e che ha coinvolto il Center for Oral Clinical Research (COCR) di Londra e il Centro di Odontoiatria di Parma con i rispettivi direttori, Nikolaos Donos e Guido Maria Macaluso.

Una studentessa di Odontoiatria e Protesi dentaria, Sara Rossetti, è invece risultata vincitrice del primo contest clinico organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia (SIdP) e dall’Associazione italiana degli studenti di odontoiatria (AISO). Sara Rossetti, guidata dai docenti di Parodontologia dell’Università di Parma Elena Calciolari e Guido Maria Macaluso, si è distinta per la sua capacità di diagnosi, formulazione del piano di trattamento di un caso clinico complesso e argomentazione delle scelte terapeutiche, supportata da un’ottima padronanza della letteratura scientifica. Il premio le è stato assegnato nell’ambito del 20° Congresso Internazionale SIdP a Rimini.