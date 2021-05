Università, ecco l’offerta formativa 2021-22: 96 corsi di studio

Si aprono giovedì 8 luglio le immatricolazioni all’Università di Parma, che per l’anno accademico 2021-22 presenta un’offerta formativa ancora più ricca e articolata, composta di 96 corsi complessivi.

L’Ateneo si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno accademico con rinnovato impegno ed entusismo: “Abbiamo affrontato la situazione pandemica con un impegno corale – commenta il Rettore Paolo Andrei – e messo a punto soluzioni adeguate per consentire lo svolgimento delle attività didattiche anche nei momenti più critici. Adesso il nostro impegno è rivolto a realizzare, sia pure nel rispetto dei protocolli di sicurezza, la massima ripresa possibile delle attività in presenza per ritornare ad assaporare appieno la vita universitaria, facendo comunque tesoro di tutto quello che, anche in materia di didattica a distanza, abbiamo costruito in questi mesi”.

La nuova offerta formativa è stata approvata nei giorni scorsi dagli Organi accademici. Al debutto quattro nuovi Corsi (due triennali, uno magistrale a ciclo unico e uno magistrale) in quattro ambiti diversi:

Design Sostenibile per il Sistema Alimentare (LT - Corso interateneo con il Politecnico di Torino)

Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs (LM – Corso internazionale erogato in inglese in modalità blended)

Medicine and Surgery (LMCU – Corso con sede a Piacenza, erogato in inglese)

Scienza dei Materiali (LT)

Questa l’articolazione della nuova offerta formativa, che copre tutti gli ambiti di studio dei 9 Dipartimenti dell’Ateneo:

42 Corsi di Laurea – 3 anni

7 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 Corsi di Laurea Magistrale – 2 anni



IL VIA ALLE IMMATRICOLAZIONI L’8 LUGLIO, MA CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

Le immatricolazioni all’Università di Parma per l’anno accademico 2021-22 si apriranno giovedì 8 luglio.

La procedura per effettuare l'immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario. Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così la fase successiva, che prenderà avvio l’8 luglio con orari scaglionati durante la giornata per i diversi Corsi di Studio. Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni. È possibile registrarsi con credenziali SPID o senza credenziali SPID

DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCESSO: CORSI LIBERI, CON TEST NAZIONALE O LOCALE, IN ORDINE CRONOLOGICO CON VALORIZZAZIONE DEL MERITO

I 96 corsi offerti dall’Università di Parma presentano diverse tipologie di accesso:

61 Corsi a libero accesso: accettazione delle domande dall’8 luglio fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

15 Corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: per Architettura Rigenerazione Sostenibilità, Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i 10 Corsi delle Professioni sanitarie sono disponibili le date delle prove di ammissione, ma non è ancora stato pubblicato il Decreto Ministeriale con le indicazioni dei numeri di posti disponibili e le modalità e scadenze per le iscrizioni ai test

3 Corsi a numero programmato locale con selezione per titoli: Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale, Scienze e Tecnologie Alimentari e Trade e Consumer Marketing

1 Corso a numero programmato locale con test: Corso di Laurea in Design Sostenibile per il Sistema Alimentare

9 Corsi a numero programmato locale ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità: corsi di laurea in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Costruzioni Infrastrutture e Territorio, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Motorie, Sport e Salute, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia

1 Corso a numero programmato locale ordine cronologico di prenotazione degli studenti in possesso della laurea di primo livello nelle classi L-2, L-3 e L/SNT03: Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

6 Corsi interateneo con sedi amministrative presso altre Università, alcuni a libero accesso e alcuni a numero programmato locale (è necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate): Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche.

RITORNA DAL 1° LUGLIO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Dal 1° luglio riapre, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il servizio di informazione sull’Ateneo e sui servizi offerti dalla città rivolto a tutti gli Studenti (future matricole, neo-iscritti e Studenti già iscritti) e alle loro famiglie, organizzato dall’Ateneo con la collaborazione di Er.Go e dell’Informagiovani del Comune di Parma. Tutte le attività di informazione e orientamento saranno fruibili anche mediante incontri “da remoto”, per favorire la possibilità di incontro anche alle persone che non potessero fisicamente recarsi al Welcome Point.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/, che l’Ateneo di Parma ha appositamente realizzato per le future matricole. A luglio “Il mondo che ti aspetta” sarà affiancato da un altro importante appuntamento di orientamento e informazione: l’“Info Day – Dalla Maturità all’Università”, in programma per il 6 luglio. Per attività di orientamento è sempre a disposizione degli studenti alle prese con la scelta universitaria e delle famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell'Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it