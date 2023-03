Università: fissate le date per l'elezione del Rettore

L’Università di Parma comunica che la Decana dei Professori e delle Professoresse, Alessandra Lunardi, ha indetto le elezioni per la designazione del Rettore o della Rettrice dell’Ateneo per il sessennio accademico 2023/2024 – 2028/2029 nelle date di martedì 6 giugno, martedì 13 giugno e giovedì 15 giugno 2023.

Prima votazione: martedì 6 giugno 2023, dalle ore 9 alle ore 18

Eventuale seconda votazione: martedì 13 giugno 2023, dalle ore 9 alle ore 18

Eventuale ballottaggio: giovedì 15 giugno 2023, dalle ore 9 alle ore 18

Il Rettore o la Rettrice è eletto/a nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nell’ipotesi in cui ciò non si verifichi, nella successiva votazione è eletto/a a maggioranza assoluta dei votanti.

Se anche nella seconda votazione non si dovesse raggiungere la maggioranza prevista, si procederà con il sistema del ballottaggio tra le due persone con il maggior numero di voti.

Le candidature alla carica di Rettore o Rettrice devono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale e presentate al protocollo dell’Università tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data prevista per la prima votazione, quindi tra 7 aprile e il 7 maggio 2023. Ciascun candidato e ciascuna candidata, al momento della presentazione della candidatura, deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell’Università.

L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore o della Rettrice è costituito da: i professori e le professoresse di ruolo; i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato; i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010; il personale tecnico e amministrativo, compresi i e le Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 20%; la rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti/e ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca nei Consigli di Dipartimento, di cui all’art. 21, comma 22 dello Statuto.

Le procedure di voto si svolgeranno con due modalità alternative: da remoto e in presenza (seggi elettorali nella Sede centrale dell’Ateneo).

Il decreto di indizione e tutte le informazioni sulle modalità di voto sono reperibili alla pagina dedicata sul sito web di Ateneo, che sarà costantemente aggiornata.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla UO Affari Istituzionali e Organi di Governo dell’Ateneo: e-mail affariistituzionali@unipr.it , tel. 0521/034185.