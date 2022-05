Università: Felice Corini professore ad honorem in “Ingegneria industriale e dell’informazione”

L’Università di Parma ha un nuovo professore ad honorem: è Felice Corini, che ha ricevuto il titolo oggi in aula Magna in una cerimonia a inviti trasmessa in diretta streaming sul sito web di Ateneo.

Corini è stato nominato professore ad honorem in “Ingegneria industriale e dell’informazione” per l’Ambito Ingegneria, «in cui si è distinto per meriti scientifici e culturali», e ha tenuto una lectio magistralis sul project manager come «figura professionale contemporanea ma anche antica».

Dopo l’apertura musicale a cura dell'Orchestra dell'Università di Parma (si sono esibiti il maestro Stefano Zinetti, clarinetto e clarinetto basso, e la studentessa Emma Degano Wassler, arpa, cui si è aggiunto il tenore maestro Ugo Tarquini), è stato il Rettore Paolo Andrei a pronunciare l’intervento introduttivo.

«Felice Corini project manager lo è da sempre, da prima ancora che questa figura professionale assumesse il rilievo che oggi conosciamo nell’organizzazione dei processi produttivi di innumerevoli aziende. L’Ingegner Corini ha dunque per certi versi “precorso i tempi”, sapendo cogliere e mettere a frutto tutte le peculiarità positive di una figura professionale cui oggi, non a caso, dedicherà la sua lectio», ha spiegato il Rettore, che ha poi aggiunto: «Tutto ciò non l’ha tenuto per sé ma ha voluto condividerlo con studenti e studentesse dell’Università di Parma. Mettersi a disposizione dell’Università, condividere con i giovani e le giovani il bagaglio di esperienze e competenze costruito in tanti anni di lavoro per dare un contributo alla loro formazione costituisce un gesto di grande generosità, che studenti e studentesse hanno sempre dimostrato di saper cogliere nel suo spirito di fondo. Di questa generosità La ringrazio, caro Ingegner Corini, a nome dell’Ateneo, nella piena consapevolezza del grande valore di ciò che ha saputo trasmetterci».

La laudatio per il nuovo professore ad honorem è stata pronunciata da Antonio Montepara, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, che ha ricordato l’attività professionale di Felice Corini e si è poi soffermato su quella didattica all’Università di Parma: «Ha complessivamente introdotto oltre mille studenti alle tematiche di project management, contribuendo alla loro formazione ingegneristica. I giudizi di apprezzamento degli studenti nei suoi confronti sono sempre stati ai massimi livelli, riconoscendone e comprendendone il grande spessore scientifico e umano. Nello svolgere tutte queste attività l'Ingegner Corini è stato sempre motivato da uno scopo puramente filantropico», ha affermato, sottolineando «la sua preziosa collaborazione ventennale con il Dipartimento e l’impegno con cui ha contribuito alla crescita dei corsi di laurea in Ingegneria gestionale».

Felice Corini ha poi ricevuto la pergamena di professore ad honorem e ha tenuto la sua lectio magistralis, delineando l’ambito dell’attività del project manager, ripercorrendone storia e importanza crescente e soffermandosi poi su «un grande project manager del passato»: Filippo Brunelleschi. «Per alcuni anni - ha detto - mi sono impegnato con rigore, onestà intellettuale e con dedizione nel trasferire le mie conoscenze, apprese in più di trent’anni di lavoro, agli studenti. Questa attività non ha mai rappresentato per me un oneroso impegno, ma anzi un grande piacere e un grande ricostituente intellettuale. Ho conosciuto più di mille studenti e il rapporto con loro - con alcuni di essi ancora continua - ha lenito la malinconia dell’età che declina. Per questo oggi sento il dovere di ringraziare anche tutti i miei studenti, tutti quelli con cui ho condiviso questa lunga avventura. E ancora l’Università di Parma che me ne ha dato l’opportunità».

Felice Corini è l’undicesimo professore ad honorem dell’Università di Parma. Il suo nome segue quelli dell’imprenditore Gian Paolo Dallara, del regista, pittore e scrittore Peter Greenaway, dell’imprenditore Valter Mainetti, del giornalista Luca Abete, dell’epidemiologo inglese Sir Richard Peto, dell’imprenditore Augusto Cattani, del cantautore Paolo Conte, del biochimico Wolfgang Gärtner, dell’esperto di sanità pubblica veterinaria Romano Marabelli e del fondatore di ALMA - Scuola internazionale di cucina italiana Albino Ivardi Ganapini.

Laureato in Ingegneria elettrotecnica all’Università di Bologna nel 1971, Felice Corini ha cominciato la sua carriera in azienda nel 1973 alla Filippo Fochi spa di Bologna, attiva nel settore dei montaggi meccanici industriali. Lì ha iniziato a operare negli uffici di gestione dei progetti, attività che in diversi ruoli ha caratterizzato tutta la sua vita professionale in realtà di rilievo in campo nazionale e internazionale, in ambiti che hanno spaziato dagli impianti chimici e petrolchimici alle centrali turbogas e termoelettriche e alle reti di teleriscaldamento.