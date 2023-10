Università: Giovanni Francesco Basini confermato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Giovanni Francesco Basini è stato confermato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, per il quadriennio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027.

Le elezioni si sono svolte ieri, mercoledì 18 ottobre. Il prof. Basini ha ottenuto, al primo turno di votazioni, 54 voti su 58 votanti (67 gli aventi diritto). Per questa prima votazione era necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Questi i risultati ufficiali dello scrutinio:

Giovanni Francesco Basini 54

Alberto Comelli 1

Giacomo Degli Antoni 1

schede bianche 2

Giovanni Francesco Basini è professore ordinario di Diritto privato al Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, del quale è anche Direttore per il quadriennio 2020-2023. Insegna Diritto civile e Diritto di famiglia nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

È componente del Collegio del Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche delle Università di Parma e di Modena e Reggio Emilia.

È componente della Direzione della rivista “Responsabilità civile e previdenza”, e del Comitato scientifico della rivista dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia (AIAF).

È autore di numerosi studi e pubblicazioni in materia privatistica, con particolare attenzione al Diritto delle successioni per causa di morte e al Diritto di famiglia e delle persone. È stato relatore in numerosi convegni scientifici, nonché in innumerevoli seminari destinati alla formazione dei professionisti.