All’Università la “Parma ideale” di Giovanni Lunardi

È una Parma ideale quella che da oggi è esposta nella Sede centrale dell’Università di Parma. La Parma ideale di Giovanni Lunardi, grande fotografo partito proprio da qui per una straordinaria carriera internazionale.

Oltre 70 immagini d’autore in mostra fino al 25 marzo: un atto d’amore per la città da parte di chi da anni vive altrove (a Sarasota, in Florida) in un’esposizione organizzata dall’Ateneo con il patrocinio del Comune di Parma, del Centro sociale Universitario - CSU e dell’Avis dell’Università.

Oggi l’inaugurazione e la presentazione del catalogo, con interventi del Rettore Paolo Martelli, del Sindaco Michele Guerra, del curatore del catalogo Alessandro Parmiggiani, di Mario Sianesi, già professore dell’Università di Parma e amico dell’artista, e dello stesso Giovanni Lunardi.

“In tanti anni ho veramente raccolto un grande archivio fotografico sulla città”, scrive nell’introduzione al catalogo Giovanni Lunardi, che più avanti aggiunge: “Tutte le immagini sono rimaste nel mio archivio per lunghi anni perché io ero preso dal mio lavoro e avevo poco tempo da dedicare a quelle immagini. Poi un giorno ho aperto il mio archivio e ho rivisitato tutte le foto di Parma, e con occhio diverso mi sono accorto che quasi tutte le foto erano in parte deturpate da elementi che disturbavano le linee dell’Architettura di strade, palazzi, borghi e piazze interrompendo l’armonia di quei luoghi pieni di Storia. Cavi elettrici, condizionatori, antenne televisive, grondaie, insegne, tendoni, gabbie, ed altro, sono tutti elementi molto necessari alla vita di tutti i giorni ma che per me insudiciavano l’armonia architettonica della città. Essendo io un amante ed esperto del ritocco fotografico, è stata una grande gioia iniziare questa pulizia che mi ha preso da tre a cinque ore di lavoro per ogni foto in modo da liberare le immagini da quegli elementi che disturbavano il disegno di antiche e meravigliose architetture”.

Nella Sala delle colonne dell’Ateneo c’è proprio questo, ossia immagini in due versioni: quella che coglie un aspetto del reale e quella rielaborata da Lunardi, senza cavi, antenne, crepe e altro, a consegnare a chi guarda appunto una città ideale.

La mostra PARMA ideale, fotografie di Giovanni Lunardi, inserita nel calendario delle celebrazioni per il centenario della morte di Padre Lino, resterà aperta fino al 25 marzo, a ingresso libero, con questi orari: da lunedì a venerdì 9-19, sabato 10-13 e 15-18.

Giovanni Lunardi ha deciso di rendere disponibili per le persone eventualmente interessate le foto esposte, a fronte di una donazione minima di 150 euro: le donazioni saranno devolute direttamente al progetto per la realizzazione, nel Convento della SS. Annunziata, di un centro di accoglienza per famigliari di pazienti ricoverati all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”.

Le foto saranno consegnate a mostra conclusa insieme a una copia autografata del catalogo.

Per avere informazioni e conoscere le modalità dell’iniziativa, curata dal Centro Sociale Universitario – CSU, si prega rivolgersi al CSU scrivendo a arnaldo.amadasi@unipr.it



Giovanni Lunardi

Nato a Parma e laureato (in Geologia) all’Università di Parma, negli anni Sessanta Giovanni Lunardi ha scelto la strada della fotografia. Dopo un inizio come fotoreporter per alcuni settimanali milanesi, ha lavorato prima nel cinema come fotografo di scena per Bernardo Bertolucci e Antonio Pietrangeli, e poi a Parigi negli studi di “Vogue Francia” come assistente di alcuni tra i migliori fotografi del tempo: Guy Bourdin, Helmut Newton, David Bailey e Richard Avedon. Questa esperienza l’ha proiettato nel mondo della moda a livello internazionale: da Milano a New York, dove ha vissuto per lunghi periodi, a Londra e a Parigi, lavorando per numerosi settimanali e mensili specializzati nelle foto di moda e di beauty.

Nei circa cinquant’anni di carriera fotografica ha realizzato alcune migliaia di copertine, apparse in pubblicazioni di tutto il mondo. Dal suo obiettivo sono state inquadrate modelle come Valeria Mazza e Charlize Theron, Carol Alt e Brooke Shields, per fare solo qualche nome. Dal 1997 Giovanni Lunardi vive negli Stati Uniti a Sarasota (Florida), dove ha aperto un grande studio fotografico e lavora con il figlio Christian e la moglie Ines. Oltre alle fotografie di moda ora si dedica anche alla realizzazione di composizioni fotografiche tridimensionali in bianco e nero, esposte con grande successo in diverse mostre internazionali.

