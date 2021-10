Università: il 27 e 28 ottobre Job Day online

Mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre si svolgerà, in modalità online, l’edizione 2021 del Job Day dell’Università di Parma. Il tradizionale evento di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, appuntamento fisso dell’autunno Unipr, si tiene, infatti, anche per quest’anno sul web, con alcune novità rispetto all’edizione dell’anno scorso. Quest’anno lo svolgimento è infatti suddiviso in due giornate: la prima, il 27 ottobre, dedicata alle presentazioni aziendali, e la seconda, il 28 ottobre, riservata ai colloqui di selezione tra HR e laureandi e laureati, che si attuerà utilizzando la piattaforma di Gestione Eventi M.I.T.O. messa a punto dal Consorzio AlmaLaurea, cui l’Università di Parma appartiene.

A questa edizione del Job Day, organizzata dalla UO Orientamento e Job Placement dell’Ateneo, parteciperanno 93 tra aziende ed enti istituzionali. L’obiettivo è come sempre quello di favorire, seppure a distanza, l’incontro di studenti e laureati con il mondo del lavoro, anche grazie all’organizzazione di incontri di preparazione al Job Day, focalizzati sulla preparazione del CV e su come affrontare un colloquio di selezione.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nell’Aula Magna dell’Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, dalla Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti Sara Rainieri e dalla Delegata del Rettore all’Orientamento Chiara Vernizzi.

Come nelle passate edizioni, infatti, i Referenti aziendali e i Responsabili Risorse Umane avranno la possibilità di incontrare i laureandi e laureati, di I e II livello, di tutti i Corsi di Studio, afferenti ai 9 Dipartimenti dell’Università di Parma.

Le aziende e gli enti presenti al Job Day 2021 saranno suddivisi in 10 settori economico-produttivi:

· Chimico/Farmaceutico

· Edilizia/Oil&Gas

· Enti istituzionali

· Finanziario/Assicurativo

· Food/Impiantistica alimentare

· Meccanica generale/Automotive

· ICT/Consulenza

· Sanità

· Servizi

· Trasporti e logistica/Distributivo commerciale

Alla pagina https://www.placement.unipr.it/almalaurea/job-day-2021/159/ sono elencati i settori economico/produttivi e le aziende partecipanti.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al JOB DAY 2021, gli studenti UNIPR devono registrarsi alla piattaforma di Alma Laurea al link https://www.almalaurea.it/lau/registrazione e, successivamente, all’evento entro il 20 ottobre 2021, al Portale ALMA LAUREA - JOBEVENTI (https://www.unipr.it/jobeventi).

I laureati UNIPR, per poter partecipare all’evento, dovranno accedere, con le credenziali già in loro possesso, al Portale ALMA LAUREA - JOBEVENTI (https://www.unipr.it/jobeventi). Una volta effettuata la registrazione, con le credenziali ricevute, avranno accesso alla pagina dell’evento.

Dopo la registrazione sarà possibile:

• visualizzare l’elenco delle aziende partecipanti;

• assistere alle presentazioni aziendali cliccando sul link dedicato;

• accedere agli stand aziendali;

• inviare il proprio cv alle aziende interessate per fissare appuntamenti per colloqui;

• effettuare colloqui con i responsabili delle risorse umane

L’Ateneo ricorda che per favorire la partecipazione all’evento sono state sospese le lezioni dell’ultimo anno di tutti i corsi di laurea, triennali, magistrali e a ciclo unico. Anche attraverso il Job Day l’Università di Parma continua e rafforza la sua mission al fianco di istituzioni e aziende per sostenere i propri studenti e laureati e accompagnarli nella delicata fase di transizione dallo studio al mondo del lavoro: un’attività che con l’emergenza COVID-19 non si ferma ma prosegue in modalità digitale e a distanza.