Università, immatricolazioni online; via al conto alla rovescia per il 'Click day'

All'Università di Parma è partito il conto alla rovescia per il click day dell'8 luglio, quando si apriranno le immatricolazioni 2021-22, come sempre on line, per i corsi a numero programmato locale che adottano una selezione effettuata in base all'ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità e per i corsi a libero accesso. Ci saranno 10 fasce orarie in cui prenotare il proprio posto, aperte con cadenza oraria dalle 9 per i 9 corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all'ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito, e dalle 18 per i corsi a libero accesso. La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev'essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario. La registrazione anticipata è utile per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima fa risparmiare comunque tempo all'atto dell'immatricolazione) ma lo è in modo particolare per i corsi in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il 'fattore tempo' è molto importante: se si hanno già le credenziali individuali, l'8 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione.