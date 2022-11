Università, inaugurato il “Bar Kennedy - Caffè letterario”

Dopo più di 2 anni e mezzo riapre il “Bar di Economia”, chiuso dal primo lockdown del 2020. È tutto nuovo e rivisitato, si chiama servizio ristorativo “Bar Kennedy - Caffè letterario” ed è un punto di riferimento importante non solo per il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, dove è fisicamente collocato (in via Kennedy 6), ma per tutti i plessi dell’Oltretorrente.

Aprirà i battenti lunedì 14. Oggi intanto l’inaugurazione, alla presenza della Direttrice di ER.GO Patrizia Mondin, della Prorettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università di Parma Sara Rainieri e del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Mario Menegatti, che hanno tutti sottolineato il valore del servizio come punto di ristoro ma anche come punto di ritrovo e d’incontro per studentesse, studenti e personale dei plessi Kennedy – Santa Maria e D’Azeglio.

Presenti anche tanti docenti e tante studentesse e studenti, che hanno salutato il taglio del nastro con un convinto applauso di “in bocca al lupo”.