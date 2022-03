Università: “La crisi in Ucraina 2022: spunti per un dibattito”

Si parlerà della drammatica situazione in Ucraina lunedì 14 marzo all’Università di Parma, in un incontro organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

La crisi in Ucraina 2022: spunti per un dibattito il titolo dell’appuntamento, in programma per le 14.30 nell’Aula B del Plesso d’Azeglio (via D’Azeglio 85).

Protagonista sarà Giovanni Savino, docente di Storia all’Università Ranepa (Accademia Presidenziale Russa dell'Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione) di Mosca fino a pochi giorni fa, quando con l’aggravarsi della situazione ha deciso di lasciare la Russia riuscendo a tornare in Italia dopo un lungo viaggio.

Con Savino discuteranno i e le docenti dell’Università di Parma Marco Deriu (Sociologia dei processi culturali e comunicativi), Giancarlo Anello (Law, Economics, and Culture), Nicoletta Cabassi (Lingua e traduzione - Lingua russa), Paolo Ferrandi (Giornalismo in rete e nuovi media, docente a contratto), Maria Candida Ghidini (Letteratura russa) e Martina Giuffrè (Antropologia culturale).

Seguirà il dibattito.

L’incontro, destinato in presenza agli studenti e alle studentesse, potrà essere seguito da tutte le persone interessate da remoto sulla piattaforma Teams, a questo link: https://urly.it/3j9p4