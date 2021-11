Università: la docente Susanna Esposito parla di donne e scienza nella Sala Zuccari del Senato

Venerdì 26 novembre, nella Sala Zuccari del Senato (Palazzo Giustiniani, Roma), Susanna Esposito, docente di Pediatria e Direttrice della Clinica Pediatrica dell'Università di Parma, interverrà sul tema Donne e scienza: la forza della diversità! nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio “She Made a Difference” di EWMD ITALIA (European Women’s Mangement Development), prevista a partire dalle 16.

“A mio avviso la società è, oggi, molto più sensibile di prima e per certi versi matura per un’alfabetizzazione culturale sulle pari opportunità nel mondo scientifico - osserva Susanna Esposito -. È molto importante che ci siano eventi come “She Made a Difference”, orientati ad abbattere gli stereotipi che vedono le donne inadatte alla scienza, facilitando un processo di empowerment nell’affrontare carriere prima ingiustamente (o ingenuamente) considerate di pertinenza maschile. È fondamentale rendere visibili le donne che con il loro lavoro inventano il futuro e indicano la strada alle nuove generazioni”

Il premio “She Made a Difference”, assegnato a donne che si siano particolarmente distinte nell’ambito della cultura, della ricerca e dell’economia, va quest’anno a Delia Goletti, una delle maggiori esperte italiane in materia di pandemie. Scienziata e ricercatrice, la prof.ssa Goletti è specialista in Malattie infettive e Responsabile dell'Unità Semplice Dipartimentale di Ricerca Traslazionale all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive-IRCCS Spallanzani a Roma, oltre che docente di Patologia Generale all'Università Unicamillus di Roma.

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming qui su oppure sul Canale YouTube del Senato Italiano.