Università: studenti e studentesse a lezione di cooperazione sociale

Si svolgerà mercoledì 15 marzo, alla Cooperativa sociale “Il Giardino” di Noceto (Via Leopardi 3), la giornata di studio Cooperazione sociale e Responsabilità sociale d’impresa, promossa dall’Università di Parma in collaborazione con il Consorzio di solidarietà sociale.

L’incontro è organizzato dalla docente Katia Furlotti nell’ambito dell’insegnamento di Responsabilità sociale delle imprese, corso di laurea in Economia e Management del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse ma aperta a tutte le persone interessate.

Alle 9 l’introduzione ai lavori da parte della prof.ssa Furlotti. A seguire la relazione Cooperazione sociale: un’impresa per la responsabilità sociale, tenuta da Danilo Amadei e Fabio Faccini del Consorzio, e la testimonianza del Presidente della Cooperativa “Il Giardino” Gianluca Agoletti. Alle 13 il pranzo in cooperativa e nel pomeriggio la tavola rotonda RSI e Cooperazione sociale: esperienze a confronto, con gli interventi di Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Maria Teresa Guarnieri, ex amministratrice e dirigente pubblica, Federica Montani del Consorzio Solidarietà Sociale e Paola Pomi, CEO di Sinfo One.