Università: Masterclass in fisica delle particelle

International Masterclass in Emilia-Romagna: dopo Ferrara e Bologna il 25 marzo sarà il turno di Parma. L’appuntamento è in programma al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma. Studentesse e studenti delle scuole superiori potranno fare esperienza diretta della fisica delle particelle e di come funzionano le ricerche del CERN di Ginevra. Le Masterclass sono coordinate a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e organizzate in Emilia-Romagna dalle sezioni INFN di Bologna, Ferrara e Parma in collaborazione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università di Parma.

L’iniziativa, giunta alla 18° edizione, fa parte delle Masterclass internazionali organizzate da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall'INFN. Le Masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest'anno sono presenti le sezioni di Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano Bicocca, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Sapienza Università di Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salerno, Torino, Trieste, Trento e Udine, e i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF).

Contatti:

PARMA (25 marzo ATLAS W)

Masterclass in presenza

Dove: Campus Scienze e Tecnologie UNIPR - Parco Area delle Scienze, Sala Congressi Plesso Aule delle Scienze, Parma

Orario: 9:30-17:30

Pagina web https://agenda.infn.it/event/29860

Contatti: prof. Francesco Di Renzo (francesco.direnzo@unipr.it), prof. Guido D’Amico (guido.damico@unipr.it)

Informazioni sulle Masterclass:

Masterclass italiane: https://masterclass.infn.it/

Masterclass internazionali: https://physicsmasterclasses.org/neu/