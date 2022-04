Università: finito l’Open Day, ora al via “Il mondo che ti aspetta”

Dopo gli ottimi riscontri di “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, il salone di orientamento e informazione che dal 7 al 12 aprile ha raccolto 12mila visitatori tra presenza e on line, ora parte “Università di Parma – il mondo che ti aspetta”, il sito appositamente pensato dall’Ateneo per le future matricole. Un grande spazio web in cui trovare h24 tutte le informazioni utili su cosa vuol dire “Studiare a Parma”, per vivere al meglio la propria vita universitaria.

Da qui all’apertura immatricolazioni, e anche oltre, “Il mondo che ti aspetta” è il veicolo informativo di punta dell’Università di Parma sulla propria offerta formativa e di servizi. L’obiettivo è quello di dare un supporto ai e alle giovani e alle loro famiglie in una scelta di assoluta importanza com’è quella del percorso universitario, dopo la maturità o dopo la laurea triennale: fornire tutte le indicazioni e spiegazioni per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta.

Il sito è aggiornato in tempo reale con tutte le ultime novità, e costituisce il punto di riferimento essenziale in vista dell’apertura delle immatricolazioni fissata per il 7 luglio.

Su “Il mondo che ti aspetta” si trovano tutte le info sui 98 corsi di laurea che compongono l’offerta formativa 2022-2023: vi si possono consultare e scaricare i materiali dei corsi e dei Dipartimenti, vedere i video di presentazione, avere tutte le altre informazioni che servono. E si possono trovare risposte alle proprie domande e curiosità. Vi si possono “toccare con mano” tutti i servizi e le opportunità offerti dall’Ateneo alle sue studentesse e ai suoi studenti e avere a disposizione il materiale di presentazione dell’Università di Parma, a partire dalla “Breve guida” dell’Ateneo. Tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi.

“Il mondo che ti aspetta” è inoltre un canale di dialogo costantemente aperto con l’Ateneo: da qui è possibile richiedere informazioni via email o fissare un colloquio con i docenti referenti per l’orientamento in ingresso. Sono inoltre attivi i canali di messaggistica social, e il personale Unipr è pronto a rispondere alle richieste che provengono dai commenti su tutti i suoi canali istituzionali.

A luglio “Il mondo che ti aspetta” sarà affiancato da un altro importante appuntamento di orientamento e informazione: l’“Info Day – Dalla Maturità all’Università”, in programma per il 6 luglio, proprio alla vigilia dell’apertura delle immatricolazioni 2022-23.