Università: nuova scadenza iscrizioni al Corso “Cinema documentario e sperimentale”

È stata fissata a mercoledì 9 settembre alle 12 la nuova scadenza per le iscrizioni alla quarta edizione del corso di Alta Formazione in “Cinema Documentario e Sperimentale”, promosso dalla Cineteca di Bologna e dall’Università di Parma (CAPAS - Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo (Rif. PA. 2019-11897/RER/01).

Le lezioni inizieranno a fine settembre. Grazie al finanziamento regionale, i partecipanti potranno frequentare il corso gratuitamente.

Importante attività del Distretto del Cinema, inaugurato nel 2017 dal Comune di Parma per far crescere la cultura delle arti audio visive e le professioni ad esse collegate, il corso è pensato per un massimo di 18 studenti, che saranno selezionati sulla base di specifici requisiti minimi richiesti da bando attraverso la valutazione dei documenti inviati, di un successivo test scritto di cultura generale audiovisiva e di un colloquio orale.

È indirizzato a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria in qualsiasi ambito, con competenze pregresse in storia della tecnica del cinema e dell’audiovisivo.

Durante l’attività didattica si privilegerà la formazione tecnico-professionale, senza trascurare le competenze produttive e distributive e la consapevolezza storico-teorica necessaria a garantire una piena autonomia d’azione.

Sono previste 730 ore di didattica (di cui 300 di lezioni frontali e 430 di project work), articolate in 9 moduli:

Storia e teoria del cinema documentario

Estetiche contemporanee, found footage

Regia documentaria

La fotografia nelle riprese audiovisive

Tecniche di ripresa e montaggio del suono

Tecniche di montaggio e postproduzione

Scrittura per il cinema documentario

Produzione e distribuzione

Legislazione, fondi di sostegno regionali e comunitari, le Film Commission

Il corso avrà una modalità didattica completamente rinnovata, con un’alternanza costante tra didattica frontale (erogata in modalità mista, sia in presenza sia online, per l’emergenza COVID-19) ed esercitazioni pratiche, e sarà in stretta sinergia con i temi di Parma Capitale della Cultura 2020+21.

In particolare, i partecipanti avranno modo di sviluppare in gruppo un project work legato a un corto documentario, seguendone la realizzazione: dalle fasi di sopralluogo e scrittura fino alle riprese e alla postproduzione, avendo a disposizione anche risorse d’archivio e modalità di realizzazione sperimentali qualora per l’emergenza sanitaria non fossero possibili attività progettuali in presenza.

Tra i docenti saranno confermati molti dei professionisti che hanno partecipato alle scorse edizioni. Altri importanti professionisti del settore saranno coinvolti per questa nuova edizione.

Per partecipare alla selezione è necessario presentare la domanda d’iscrizione pubblicata sul sito della Cineteca di Bologna (https://www.cinetecadibologna.it/Bandi/formazione_mestieri_cinema/cinema_documentario_sperimentale) e sulla pagina web del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo (CAPAS) dell’Università di Parma (https://www.capas.unipr.it).